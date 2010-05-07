Наливайченко: ЧФ РФ може стати не лише об'єктом, але й суб'єктом атаки

Чорноморський флот Росії може стати суб`єктом атаки або військової операції на території України.

Про це в інтерв`ю інформагентству "Ліга" заявив колишній голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Флот може стати не лише об`єктом, але й суб`єктом атаки або участі у військовій операції на території третьої держави. На те він і військовий флот. Був би торговий - ніяких питань, чиста комерція", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, що рік тому він від імені СБУ говорив, що виступає проти того, що на об`єктах Чорноморського флоту відмивалися «брудні гроші», В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: "Там було декілька проблем. По-перше, конкретні фінансові структури Чорноморського флоту Росії недоплатили до Пенсійного фонду, нашим пенсіонерам, близько 20 мільйонів гривень. За цим фактом було порушено кримінальну справу. Друга проблема - ошукані вкладники в будівництво житла для пенсіонерів-військовослужбовців у Севастополі, її так і не вирішено. Думаю, потрібно дати слово тим людям, які це житло від Чорноморського флоту не отримали, а їх досить багато в Криму. Були й інші економічні злочини, які я не коментував, - суборенда, земельні ділянки, власність”.