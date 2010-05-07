В’ятрович: пам’ятник Сталіну є наругою над пам’яттю солдатів

Встановлення пам’ятника Йосипу Сталіну на Запоріжжі є наругою над пам’яттю не тільки тих мільйонів жертв політичних репресій, які вчиняв Й.Сталін, а й наругою над пам’яттю воїнів Червоної Армії, які, попри стиль ведення ним війни, перемогли.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, таке переконання під час прес-конференції висловив історик Володимир В’ЯТРОВИЧ.

«Встановлення цього пам’ятника є наругою над пам’яттю тих солдат, які свідомо йшли на цю війну», — сказав історик.

В.В’ЯТРОВИЧ вважає, що термін «Велика Вітчизняна війна» зараз активно пропагується сучасною російською владою в першу чергу для відновлення свого впливу на колишніх пострадянських теренах.

«Не випадково, що цьогорічні паради на честь Великої Перемоги відбуваються в тих колишніх радянських республіках, керівництво яких так чи інакше спрямоване в бік російського керівництва», — зауважив історик.

За його словами, це є елементом геополітичної гри Росії, яка полягає у відновленні впливу на пострадянський простір.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня у Запоріжжі за ініціативи обкому Комуністичної партії України було відкрито пам`ятник Й.Сталіну. Монумент висотою близько трьох метрів у вигляді напівфігури Й.Сталіна у військовій формі із Зіркою Героя встановили біля будівлі Запорізького обкому КПУ.