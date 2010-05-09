Комітет порятунку України скликає політичних лідерів

Ініціативна група зі створення Народного комітету захисту України збереться 10 травня о 10.00 в Спілці письменників, повідомили УНІАН в оргкомітеті.

В оргкомітеті зазначили, що на засідання запрошені лідери опозиційних політичних партій, насамперед тих, які представлені у Верховній Раді України та у місцевих радах.

Як повідомило джерело в ініціативній групі зі створення Комітету, серед запрошених – Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій КАРМАЗІН, Микола КАТЕРИНЧУК, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Євген КОРНІЙЧУК, Юрій КОСТЕНКО, Ігор КРІЛЬ, Юрій ЛУЦЕНКО, Анатолій МАТВІЄНКО, Сергій СОБОЛЄВ, Володимир СТРЕТОВИЧ, Борис ТАРАСЮК, Юлія ТИМОШЕНКО, Олег ТЯГНИБОК, Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Віктор ЮЩЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК.

В оргкомітеті також нагадали, що вперше засідання ініціативної групи створення Народного комітету захисту України відбулося 5 травня у Спілці письменників України, де обговорювалося питання стосовно утворення Комітету. За негайне створення Комітету захисту України висловилися десятки авторитетних громадських діячів та представників інтелігенції, які виклали свою позицію у Відозві до українців.

Ініціатори створення НКЗУ зазначають, що "режим ЯНУКОВИЧА перетворився на ліквідаційну комісію нашої держави". "Щоб забезпечити прихильність кремлівських начальників, нова влада, після торгівлі українською територію, вже готова віддати авіабудівну галузь та атомну енергетику. Вони продають Україну та народ оптом і вроздріб", - переконані підписанти відозви.

"У час, коли над Україною, як незалежною та демократичною державою, нависла смертельна небезпека, ми, відчуваючи відповідальність за долю майбутніх поколінь, заявляємо про створення 5 травня 2010 року в місті Києві Громадського комітету порятунку України", - зазначається у відозві.

Метою діяльності Комітету визначено: відстоювання територіальної цілісності й суверенітету України; захист свобод і гідності громадян, їхніх політичних, соціально-економічних і національно-культурних прав; боротьба за збереження євроатлантичного вибору України.

Такі комітети повинні бути створені в кожній області, місті, районі та селі, переконані ініціатори.

Під зверненням, зокрема, підписалися Юрій АНДРУХОВИЧ, Володимир ВАСИЛЕНКО, Тарас ВОЗНЯК, Богдан ГОРИНЬ, Іван ДЗЮБА, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Левко ЛУК`ЯНЕНКО, Юрій МАКАРОВ, Юрій Мушкетик, Василь ОВСІЄНКО, Надія ОСЬМАК, Дмитро ПАВЛИЧКО, Михайло РАТУШНИЙ, Роланд ФРАНКО, Роман ЧАЙКА, Олег ЧОРНОГУЗ, Валерій ШЕВЧУК, Юрій ЩЕРБАК, Володимир ЦИБУЛЬКО та інші.