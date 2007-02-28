СБУ просить міністерства і відомства пошкребти по засіках

СБУ надіслала повторні листи-запити до міністерств і відомств, які наділені правом здійснювати оперативно-розшукові заходи, з проханням провести інвентаризацію технічних засобів і в разі виявлення в себе пристроїв для зняття мовної інформації передати їх Службі безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, на сьогодні право здійснювати оперативно-розшукову діяльність в Україні надано СБУ, МВС, Державній прикордонній службі, розвідці Міністерства оборони, податковій адміністрації та Службі зовнішньої розвідки.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, після виходу в листопаді 2005 року відповідного указу Президента України один «комплекс прослуховування» Службі безпеки передала Податкова адміністрація і кілька - МВС. Інші міністерства та відомства направили листи до СБУ, в яких вказали, що не мають у своєму розпорядженні таких пристроїв.

На запитання, що стосувалося розслідування кримінальної справи щодо прослуховування розмов голови Верховної Рада Олександра МОРОЗА з послом Великої Британії, М.ОСТАПЕНКО сказала, що внутрішнє службове розслідування в СБУ завершено, а його матеріали передані до Генеральної прокуратури для приєднання до вище вказаної справи. М.ОСТАПЕНКО наголосила, що розслідування виявило, що «СБУ не вела заходи оперативно-технічного спостереження ні за паном МОРОЗОМ, ні за послом».

Як повідомляв УНІАН, 12 січня фракція Соціалістичної партії України оприлюднила заяву з вимогою розслідувати факт прослуховування телефонних розмов О.МОРОЗА, посилаючись, що в одному з Інтернет-видань з`явилося розшифрування фрагменту телефонної розмови О.МОРОЗА з одним з британських дипломатів

На початку лютого Генпрокуратура України порушила кримінальну справу за фактом прослуховування телефонних розмов О.МОРОЗА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 163 Кримінального кодексу України, тобто за фактом порушення таємниці телефонної розмови О.МОРОЗА з представником дипломатичних кіл в державі.

Вчора, 27 лютого, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що у справі про прослуховування О.МОРОЗА ще нікому не пред’явлено обвинувачень.

За його словами, версії про те, хто б міг прослуховувати голову ВР, різноманітні, включаючи і можливу причетність до цього співробітників правоохоронних органів, а також приватні структури, які «на нелегальних підставах» мають пристрої для прослуховування.