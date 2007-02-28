Балога обіцяє Верховній Раді око за око, зуб за зуб

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що Президент Віктор ЮЩЕНКО застосовуватиме вето у разі, якщо антикризова коаліція ігноруватиме законопроекти, котрі глава держави подає у Верховну Раду як невідкладні, а також пропозиції «Нашої України» і БЮТ.

Про це В.БАЛОГА заявив в інтерв`ю журналу «Главред».

«Якщо так звана антикризова коаліція ігноруватиме законопроекти, які Президент подає у Верховну Раду як невідкладні, а також пропозиції «Нашої України» і БЮТ, то глава держави ветуватиме всі закони, які під час ухвалення не наберуть конституційної більшості, тобто 300 голосів», - цитує «Главред» слова глави Секретаріату Президента.

«Я вам гарантую, що Президент застосовуватиме його (вето) щоразу, коли буде загроза Конституції, національній безпеці, демократії і правам людини», - підкреслив В.БАЛОГА.