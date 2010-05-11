Тимошенко: Янукович збирається “здати” всю українську енергетику

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ збирається “здати” українську енергетику Росії.

Про це вона заявила на установчих зборах Народного комітету захисту України, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Можна констатувати, що 17 травня, так як під час минулих приїздів Президента Російської Федерації Україна прощалася з Севастополем і втратила контроль над Кримом, ми тепер позбавимось енергетики, причому в усіх її напрямках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, команда В.ЯНУКОВИЧА готує низку угод, щоб “здати”основні українські енергетичні об’єкти Росії.

«За окремими повідомленнями у пресі, якщо ви читали їх, готується, перше - здача “Енергоатому”, друге - гідроенергетики, третє - здача всього того, що пов’язане із експортом нашої енергетики за кордон», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона зазначила, що мова також йде про злиття енергосистем України та Росії, що фактично перекреслює вступ України європейського енергетичного співтовариства.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, такі приїзди Президента Російської Федерації в Україну насторожують, адже «кожна людина знає, що Президент Росії просто так в Україну не приїде і щось та буде підписано».