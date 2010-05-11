Тимошенко: що вони хочуть підписувати з Медведєвим?

У вівторок, 11 травня, представники демократичних сил вимагатимуть під стінами Верховної Ради від нинішньої влади надання інформації щодо тих угод, які плануються до підписання 17 травня Президентами України і Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вчора на установчих зборах Народного комітету захисту України, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Треба об’єднатися всім 11 травня і вимагати заслухати АЗАРОВА і ключових міністрів про те, що вони готуються підписувати 17 травня. Ми, як суспільство, маємо це знати», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що за наслідками цих вимог демократичні сили мають «обговорити і підтримати проведення ще однієї акції».

Лідер БЮТ також зазначила, що якщо прем’єр Микола АЗАРОВ не буде звітувати або виявиться, що чинна влада готується ще здавати національні інтереси, то це буде приводом для того, що демократичні сили підготують іще одну масштабну акцію протесту.

«Якщо не буде інформації щодо 17 травня, потрібно об’єднатися патріотам в цей день, коли готується чергова здача України, і треба показати, що Україна є», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.