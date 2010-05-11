"Наша Україна" поміркує, навіщо їй Комітет захисту

Президія “Нашої України” на своєму засіданні 12 травня розгляне питання про приєднання до створеного в Києві Комітету захисту України.

Про це повідомляє прес-служба “Нашої України” з посиланням на голову політради партії Віру УЛЬЯНЧЕНКО.

«У мене немає сьогодні (10 травня. - Ред.) повноважень підписати цей документ, оскільки в середу відбудеться Президія партії, ми маємо порадитись і подивитися на ці документи», - зазначила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

За її словами, об’єднання навколо Комітету захисту України на платформі громадських організацій і політичних сил – це гарна ідея. «Дай Бог, щоб це об’єднання відбулося, і ми це рішення приймемо на Президії партії», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, представники позапарламентських та парламентських політичних сил учора підписали установчий акт про створення Комітету захисту України для координації спільних дій у відстоюванні національних інтересів країни.

«Наша Україна» також підтримала створення Комітету, проте В.УЛЬЯНЧЕНКО, яка представляла партію, зазначила, що остаточне рішення з надання згоди у вигляді підпису буде прийнято після засідання активу політичної сили.

Під документом про створення Комітету захисту України поставили свої підписи 7 керівників та представників парламентських партій, зокрема Народного руху України, партії «Батьківщина», Європейської партії України, Української соціал-демократичної партії, Партії захисників Вітчизни, партії “Реформи і порядок”, “Народної самооборони”. З позапарламентських партій ініціативу підтримали ВО «Свобода», Українська партія. Керівники КУН та УНП мають намір сьогодні поставити під вказаним документом свої підписи.

Крім того, створення Комітету захисту України підтримали УРП «Собор» та “Українська платформа”, але відповідний акт їхнє керівництво поки що не підписало. Не підписав документ і лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО.

Лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК та лідер партії “За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО були відсутні на установчих зборах.