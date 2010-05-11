Під Верховною Радою збираються демонстранти

Біля Верховної Ради України сьогодні з раннього ранку збираються прихильники президента й опозиція.

Заповнена повністю людьми площа перед станцією метро "Арсенальна", звідки колони людей ідуть до парламенту, навколо якого вже щільним кільцем виставлені сині намети Партії регіонів.

Опозиція групується на протилежній стороні вулиці Грушевського. Увесь район оточений посиленими нарядами міліції. Біля будинку уряду стоять автобуси спецназу й служби держохорони.

Під час засідання Ради, що відкривається о 10:00, опозиція має намір заслухати інформацію уряду про угоди, які планують підписати незабаром у Києві президенти України й Росії. Про це заявила лідер опозиції, екс-прем`єр Юлія Тимошенко. У противному разі, сказала вона, "буде підготовлена ще одна масштабна акція протесту під час візиту російського президента".

ICTV