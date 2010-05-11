Кириленко надіслав Януковичу книжки про Чаушеску і Муссоліні

Депутатська група «За Україну!» поштою відправляє Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ книжки про найвідоміших диктаторів планети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народні депутати від групи “За Україну!” повідомили журналістам біля Верховної Ради.

Зокрема, за їхніми словами, передати книжки безпосередньо в Адміністрацію Президента їм не вдалося, оскільки їх там не прийняли. Тому депутати були змушені надіслати книжки на адресу глави держави поштою.

У двох невеличких пакунках містяться книжки з біографіями Чаушеску, Нерона, Муссоліні та енциклопедія «100 великих диктаторів планети».

Також члени ініціативної групи від партії “За Україну!” встановили під парламентом плакат з написом: «Янукович, вивчи біографії диктаторів! Народ зрадникам не вибачає».