ВР хоче знати, які угоди Азаров готує на підпис Медведєву

Верховна Рада України ухвалила постанову про заслуховування 12 травня інформації Кабінету міністрів України про хід переговорів між Україною і Росією стосовно підготовки міждержавних угод, підписання яких заплановане на 17 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 399 народних депутатів із 423, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запропонував уряду до кінця сьогоднішнього дня визначитися, хто доповідатиме з даного питання. Водночас він зауважив, що доцільно було б, аби доповідав перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.