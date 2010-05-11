Литвина питають про «чужака» зі зброєю, який бив депутатів
Спікер переймається меблями
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає народних депутатів добровільно відшкодувати парламенту завдані 27 квітня збитки, інакше це буде зроблено у примусовому порядку.
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні ВР В.ЛИТВИН зазначив, що 27 квітня під час протистояння між депутатами у парламенті було пошкоджено майна та техніки на загальну суму більш як 900 тис. грн.
«І я просив би тих, хто це зробив, у добровільному порядку відшкодувати ці кошти, бо так чи інакше кошти будуть відшкодовані не за рахунок держави», - підкреслив В.ЛИТВИН.
Він закликав опозицію до співпраці та пошуку компромісу.
«Конфлікт не працює, давайте будемо знаходити спільну позицію у Верховній Раді України», - додав спікер.
У відповідь народний депутат від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО зазначила, що голова ВР багато уваги «приділяє меблям». Від імені фракції вона запропонувала В.ЛИТВИНУ «офіційно поцікавитися станом здоров’я наших колег, які знаходяться в лікарні і яких жорстоко побили в цьому залі». «Свої своїх побили за чужий флот», - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО.
Також вона попросила В.ЛИТВИНА з’ясувати особу сторонньої людини, яка 27 квітня перебувала в урядовій ложі й била народних депутатів. «Хто ця людина і чому вона була озброєна?» - запитала І.ГЕРАЩЕНКО.
У відповідь В.ЛИТВИН попросив Секретаріат Верховної Ради «розібратися, хто де стоїть». Також він запропонував І.ГЕРАЩЕНКО «розібратися, хто заніс (у сесійну залу ВР) димові шашки і потім демонструвати принциповість».
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер В.ЛИТВИН, кидали яйця.