Литвина питають про «чужака» зі зброєю, який бив депутатів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає народних депутатів добровільно відшкодувати парламенту завдані 27 квітня збитки, інакше це буде зроблено у примусовому порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні ВР В.ЛИТВИН зазначив, що 27 квітня під час протистояння між депутатами у парламенті було пошкоджено майна та техніки на загальну суму більш як 900 тис. грн.

«І я просив би тих, хто це зробив, у добровільному порядку відшкодувати ці кошти, бо так чи інакше кошти будуть відшкодовані не за рахунок держави», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він закликав опозицію до співпраці та пошуку компромісу.

«Конфлікт не працює, давайте будемо знаходити спільну позицію у Верховній Раді України», - додав спікер.

У відповідь народний депутат від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО зазначила, що голова ВР багато уваги «приділяє меблям». Від імені фракції вона запропонувала В.ЛИТВИНУ «офіційно поцікавитися станом здоров’я наших колег, які знаходяться в лікарні і яких жорстоко побили в цьому залі». «Свої своїх побили за чужий флот», - зазначила І.ГЕРАЩЕНКО.

Також вона попросила В.ЛИТВИНА з’ясувати особу сторонньої людини, яка 27 квітня перебувала в урядовій ложі й била народних депутатів. «Хто ця людина і чому вона була озброєна?» - запитала І.ГЕРАЩЕНКО.

У відповідь В.ЛИТВИН попросив Секретаріат Верховної Ради «розібратися, хто де стоїть». Також він запропонував І.ГЕРАЩЕНКО «розібратися, хто заніс (у сесійну залу ВР) димові шашки і потім демонструвати принциповість».

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер В.ЛИТВИН, кидали яйця.