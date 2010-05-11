Кремль офіційно підтвердив, що Медведєв їде в Україну

17–18 травня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ відвідає Україну з офіційним візитом. Про це говориться в повідомленні прес-служби Кремля, переданому УНІАН. Візит відбудеться на запрошення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, зазначається в повідомленні. Під час візиту заплановано проведення третього засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

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