Кремль офіційно підтвердив, що Медведєв їде в Україну
12:58, 11 травня 2010Політика
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17–18 травня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ відвідає Україну з офіційним візитом.
Про це говориться в повідомленні прес-служби Кремля, переданому УНІАН.
Візит відбудеться на запрошення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, зазначається в повідомленні.
Під час візиту заплановано проведення третього засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.
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