Партія Януковича чекає в коаліції нових опозиціонерів

У фракції Партії регіонів переконані, що з кожним днем зростатиме кількість народних депутатів - опозиціонерів, які бажатимуть увійти до складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ.

«І я, і у фракції Партії регіонів переконані, що з кожним днем чисельність коаліції буде збільшуватися», - сказав він.

За словами депутата, підтвердженням цієї тези є сьогоднішнє оголошення головою ВР Володимиром ЛИТВИНИМ про входження до складу коаліції декілької народних депутатів від БЮТ.

При цьому М.ЛУЦЬКИЙ вважає, що входження цих депутатів до складу коаліції не треба розглядати як «банальний перебіг до лав влади».

«Це не зрада принципів і не зрада ідеалів опозиції, як це нині подають представники опозиції», - сказав він.

За його словами, депутати від опозиції, які увійшли до складу коаліції, тим самим заявили про свою позицію щодо необхідності налагодження як нормальної роботи парламенту, так і всіх інших гілок влади.

«Тим самим вони продемонстрували, що їм набридло бігати по політичних майданах заради задоволення амбіцій деяких політичних лідерів, а не заради задоволення потреб населення. Вони проявили конструктивну позицію у питанні вирішення економічних проблем», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ.

Крім того, за його словами, як коаліція, так і депутати від опозиції, які увійшли до її складу, заявили про свою незгоду з вимогою деяких опозиціонерів провести дострокові парламентські вибори.

«Я вважаю, що кількість таких депутатів щодня тільки буде зростати», - сказав М.ЛУЦЬКИЙ. Водночас він не зміг спрогнозувати, до якої кількості збільшиться чисельність коаліції.