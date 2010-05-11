Тимошенко завтра подивиться, чи виводити людей під ВР 17 травня

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що рішення про проведення акцій протесту в день візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до України ухвалюватиметься лише за результатами звіту прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА та міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА про зміст угод, що плануються до підписання 17 травня.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні у Верховній Раді.

"Виходячи з того, які документи нам запропонують завтра, ми будемо радитися з представниками громадянського суспільства і будемо приймати рішення, що робити, щоб українські національні інтереси не принижувались", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер "Батьківщини" нагадала, що завдяки тиску учасників сьогоднішньої акції протесту біля Верховної Ради парламент включив до порядку денного питання про заслуховування звіту уряду щодо міждержавних угод.

"Ми завтра ознайомимося з проектами угод, про які завтра буде звітувати АЗАРОВ. Ми добилися сьогодні, щоб були люди біля Верховної Ради, і досить чітка позиція депутатів Верховної Ради, що завтра будуть проведені такі слухання", – підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову про заслуховування 12 травня інформації Кабінету міністрів України про хід переговорів між Україною і Росією стосовно підготовки міждержавних угод, підписання яких заплановане під час візиту в Україну Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА.