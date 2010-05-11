У Тернополі провели акцію «Збудуй кораблик Януковичу»

У Тернополі активісти молодіжних організацій провели акцію «Збудуй кораблик Януковичу».

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції протесту взяли близько 200 представників місцевої молоді. Спочатку вони пройшли колоною від пам’ятника князю Данилу Галицькому до Театрального майдану, а звідти до будівлі облдержадміністрації. В руках молоді люди несли державні прапори та плакати з написами «Нам не потрібен газ «по-флотськи», «Захистимо Україну від московських загарбників», «Табачник небезпечний для освіти!!!», «Шухевич і Бандера – наші герої!!!». По ходу вони вигукували гасла «Молодь – сила, молодь діє!», «Бандера прийде, порядок наведе!», «Бандера, Шухевич – наші герої, вони воювали за нас з тобою», «Геть Верховну зраду!» тощо.

Перед облдержадміністрацією пікетувальники зробили близько 300 корабликів, які залишили на сходах перед будівлею.

Також вони прийняли ухвалу, в якій сказано, що молодь об’єдналася проти невизнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу, скасування судами указів про присвоєння звання Герой України провіднику ОУН Степану Бандері та головному командиру УПА Роману Шухевичу, встановлення пам’ятників вождям тоталітарного режиму, призначення міністром освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, створення «союзної» держави у складі України, Росії та Білорусі, скасування закону про обов’язкове дублювання фільмів українською мовою, скасування обов’язкових тестів українською мовою, проти намірів підписати сумнівні міжурядові угоди з Росією, що можуть призвести до здачі національних інтересів України.

«А процес ратифікації у стінах Верховної Ради України 27 квітня неприпустимого договору про пролонгацію базування російського Чорноморського флоту в Севастополі став наглядним доказом втрати інституту парламентаризму в Україні», – йдеться в ухвалі.

Як пояснив координатор акції Назар ЗЕЛІНКА, цю ухвалу буде передано в усі виші та молодіжні громадські організації Тернопільщини для збору підписів, після чого її передадуть голові облдержадміністрації Ярославу СУХОМУ і попросять передати Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

«Сьогодні тут немає жодної партійної символіки, ми об’єдналися під синьо-жовтим стягом України. Нас мало бути значно більше, але у вузах в деканатах застерегли студентів, що всіх, кого не буде на останній парі або навіть тих, в кого уже пари завершилися, але він прийде на цю акцію протесту, «візьмуть на олівець». Попри це, тут таки присутні студенти трьох національних вузів міста – політехнічного, педагогічного та економічного», – зазначив Н.ЗЕЛІНКА.

Він додав, що участь у заході взяли представники молодіжних громадських організацій та органів студентського самоврядування, зокрема «Молода Просвіта», «Тризуб», «Молодіжний націоналістичний конгрес», «Фундація регіональних ініціатив», «Свобода Студентська», «Молодіжний союз Наша Україна», «За Україну», «Батьківщина Молода», «Молодий Народний Рух», «Патріот України», «Сокіл».