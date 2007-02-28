У Януковича ходити весь час з палицею руки вже болять

Український уряд вважає пріоритетним реформування ринку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на зустрічі з представниками ділових кіл Німеччини в Берліні.

«Створення ринку землі є пріоритетним, і ми цим питанням займаємось і зацікавлені в цьому не менше, ніж ви», - сказав прем`єр, звертаючись до німецьких бізнесменів.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що Кабінет Міністрів цього року має намір завершити розробку законодавчої бази з регулювання ринку землі і проведення земельної реформи.

«Ми знаємо, як розкрадається земля, яка корупція в цьому питанні. І ходити весь час з палицею руки вже болять, але нічого не вдієш. Тому необхідна тільки відповідна законодавча база, і ми це зробимо», - наголосив прем`єр.