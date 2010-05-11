Портникова призначено головним редактором телеканалу

Головним редактором телеканалу ТВі сьогодні призначено відомого журналіста Віталія ПОРТНИКОВА, який до цього був ведучим програми “Правда” на цьому телеканалі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, своїм головним завданням новий головний редактор назвав створення якісних і сучасних новин.

“Сьогодні глядач отримує новини звідусіль – із блогів у мережі, з програм спеціалізованих каналів, з інтернет-видань... Тому головним для телевізійника стає грамотна і об’єктивна презентація новин, пояснення того, що відбувається в країні і світі. Саме це створює особливе обличчя кожного телевізійного каналу і кожного журналіста. Мені б хотілося, щоб канал ТВі мав би таке сучасне обличчя”, – сказав В.ПОРТНИКОВ під час першої бесіди з журналістським колективом у статусі головного редактора.