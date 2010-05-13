Янукович «приколовся» про об'єднання Газпрому і Нафтогазу

Президент України Віктор Янукович прокоментував пропозицію прем`єра Володимира Путіна про можливе об`єднання "Нафтогазу" і "Газпрому".

Як заявив Янукович радіостанції «Эхо Москвы»:"Якби там був я, я б протягнув Путіну руку і сказав: "Згоден – 50 на 50". Янукович також підкреслив, що його не лякає будівництво трубопроводу "Південний потік". Знову цитата: "Якщо це спосіб тиску на Україну, то ми це розуміємо. А якщо це конкурентна боротьба, то ми до неї готові. Модернізація газотранспортної системи України обійдеться в 500-600 мільйонів доларів. І ми готові залучати до цього проекту як Росію, так і Європейський Союз", - підкреслив Янукович.