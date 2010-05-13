Табачник відновить підготовку викладачів російської мови

Міністерство освіти й науки України має намір відновити підготовку в педагогічних навчальних закладах викладачів російської мови.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це міністр освіти й науки України Дмитро ТАБАЧНИК сказав під час відеомосту Київ-Москва.

«У нас є в планах відновити підготовку в педагогічних університетах викладачів і вчителів російської мови. Ховатися від цієї проблеми безглуздо – якщо є 1700 шкіл, якщо є кафедри славістики у величезній кількості університетів, то ми не можемо ховати голову в пісок і вдавати, що все, що відбувається навколо, нас не стосується», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він також повідомив, що в українські школи повернуть викладання російської літератури мовою оригіналу.

«Ми зробимо інтегрований курс, який називатиметься не зарубіжна, а світова література», - відзначив він.

У свою чергу, заступник міністра освіти і науки РФ Ісаак КАЛІНА відзначив, що українські вузи можуть самостійно підготувати вчителів російської мови, але в разі потреби Міносвіти РФ готове відкрити філії російських вузів для цього.

Також він відзначив, що РФ готова прийняти в рахунок квоти для українців для підготовки саме вчителів російської мови.

І.КАЛІНА повідомив, що оскільки порядок прийому співвітчизників до російських вузів доволі лояльний, то за бажання й наявності відповідних напрямів з боку Міносвіти України в Росії готові приймати громадян України за цією програмою.

«Якщо буде заявка, шукатимемо наших випускників для роботи в школах України», - сказав І.КАЛІНА.