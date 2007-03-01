Американський посол відповів регіоналам

Посол США в Україні Вільям Тейлор відповів депутатам від парламентської коаліції Василю Кисельову (ПР), Олександру Барановському (СПУ), Миколі Кравченку (КПУ) на запит щодо встановлених американських судом фактів причетності лідери фракції БЮТ Юлії Тимошенко до справи Павла Лазаренка. Тимошенко не була учасником процесу, йдеться у відповіді, Лазаренка визнали винним, крапка.

Відповідь пана Тейлора, розміщену на сайті американської амбасади, наводимо повністю:

“Шановний пане Кисельов,

Я пишу у відповідь на Вашого листа, в якому Ви запитуєте інформацію щодо документів у справі Павла Лазаренка. Юлія Тимошенко не була учасником процесу у слідстві або судовому переслідуванні Павла Лазаренка. Кримінальне провадження у справі пана Лазаренка закінчено і його визнано винним. Матеріали судових засідань у цій справі, розміщені в інтернеті, не повинні розглядатись відірвано від контексту. Вони використовувалися у судовому процесі для зібрання необхідних доказів у справі пана Лазаренка. Справу закрито.

З повагою,

Вільям Б. Тейлор

Посол

Текст листів до О. Баранівського та М. Кравченка ідентичний”.

Нагадаємо, що 23 лютого фракції парламентської коаліції надіслали звернення до Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні з проханням надати офіційну інформацію про те, чи фігурувала лідер БЮТ Юлія Тимошенко як співучасниця у справі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка.

«Загальновідомо, що корпорація ЄЕСУ фігурувала у справі П.Лазаренка, і просимо надати офіційні відомості з цього приводу”, - стверджували народні депутати у документі. “...Цілий ряд інформаційних джерел розповсюдили інформацію про те, що громадянка України Юлія Тимошенко проходила в окружному суді США (округ Колумбія) по справі як співучасниця екс-прем’єр-міністра України Павла Лазаренка, який відбуває на сьогодні покарання в США, згідно з рішенням американського суду», - процитував В.Кисельов звернення коаліції до Посла США.