Хмельницькі регіонали усім перебіжчикам прихисток не дадуть

Голова Хмельницької обласної організації Партії регіонів, губернатор області Василь ЯДУХА зазначив, що його політична сила не надаватиме прихисток депутатам обласної ради, які вийшли з інших політичних партій.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

“На Хмельниччині Партії регіонів завжди мала своє бачення. Тож на прихисток не варто всім розраховувати. Прийматиме у свої ряди за умови, якщо людина розділятиме політику партії і готова відстоювати позицію Президента ЯНУКОВИЧА”, - сказав В. ЯДУХА.

Він додав, що попри посаду губернатора області, залишається керівником партійної організації на громадських засадах.

“Я залишаються керівником обласної організації Партії регіонів на громадських засадах. Річ у тому, що досі не відбулася звітно-виборча конференція партії, яка б прийняла рішення про моє перебування. Якщо конференція скаже мені, що варто зосередитися на державних справах, я передам повноваженням заступнику по партії”, - наголосив В.ЯДУХА.