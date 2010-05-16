Хмельницькі регіонали усім перебіжчикам прихисток не дадуть
Ядуха про "особливе бачення"
Голова Хмельницької обласної організації Партії регіонів, губернатор області Василь ЯДУХА зазначив, що його політична сила не надаватиме прихисток депутатам обласної ради, які вийшли з інших політичних партій.
Про це він заявив кореспонденту УНІАН.
“На Хмельниччині Партії регіонів завжди мала своє бачення. Тож на прихисток не варто всім розраховувати. Прийматиме у свої ряди за умови, якщо людина розділятиме політику партії і готова відстоювати позицію Президента ЯНУКОВИЧА”, - сказав В. ЯДУХА.
Він додав, що попри посаду губернатора області, залишається керівником партійної організації на громадських засадах.
“Я залишаються керівником обласної організації Партії регіонів на громадських засадах. Річ у тому, що досі не відбулася звітно-виборча конференція партії, яка б прийняла рішення про моє перебування. Якщо конференція скаже мені, що варто зосередитися на державних справах, я передам повноваженням заступнику по партії”, - наголосив В.ЯДУХА.