Янукович з Медведєвим підпишуть «три важливі для України заяви»?

Народний депутат від НУ-НС Борис ТАРАСЮК заявляє, що Росія намагається поставити під сумнів лінію кордону з Україною у Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що під час візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА передбачається підписання «трьох важливих стратегічних для України заяв». За його словами, одна із заяв стосуватиметься питань безпеки в регіоні Чорного моря, інша – підтримки російської ініціативи щодо створення так званої європейської системи безпеки, ще одна – питань врегулювання придністровського конфлікту.

Він підкреслив, що передбачається створення робочої групи з питань кордону в Керченській протоці. Б.ТАРАСЮК наголосив, що питання проходження лінії кордону в Керченській протоці ніколи «не ставилося під сумнів». За його словами, сьогодні російська сторона намагається поставити під сумнів цю адміністративну частину кордону і «фактично зробити акваторію Керченської протоки акваторією спільного державного користування».

Він наголосив, що також Росія хоче мати вплив на Керч-Єнікальський канал.

На думку Б.ТАРАСЮКА, якщо це відбудеться, то Україна не тільки втратить політичний вплив, але й економічний зиск.

Крім того, Б.ТАРАСЮК зауважив, що Україна «може втратити контроль і над островом Коса Тузла».

За його словами, опозиційний уряд виступає проти таких підходів.

На запитання журналістів, яким чином діятиме опозиція, якщо такі рішення будуть ухвалені, Б.ТАРАСЮК відповів: «Інструментарій дій опозиції серйозно звужений тією практикою і методикою, яка запроваджується антиконституційною більшістю». «Якщо нас будуть позбавляти можливості чинити супротив прийняттю антидержавних рішень з боку нинішньої влади, то єдиний засіб, який нам залишається, – вийти на вулиці», - наголосив Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що після підписання 17 травня угоди між Україною та Росією про демаркацію державного кордону буде створена відповідна робоча група, яка займатиметься спірними питаннями, в тому числі стосовно острова Тузла.

15 травня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що внаслідок делімітації українсько-російських морських кордонів Україна втратить острів Тузла.

Того ж дня Міністерство закордонних справ України спростувало її заяву.

5 травня 2010 року міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН повідомив, що Україна і Росія створять спільну Комісію з питань спільної експлуатації Керч-Єнікальського судноплавного каналу.