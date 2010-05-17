Литвин не піде у відставку, бо «тримає своїми руками ВР»

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що не має наміру подавати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо пропозиції представників опозиції подати у відставку у зв’язку з подіями 27 квітня.

В.ЛИТВИН наголосив, що для того, аби вирішити питання щодо відставки, необхідно 150 підписів народних депутатів, і потім це питання можна виносити на розгляд ВР.

«А за те, що я багато в чому тримаю своїми руками і підставляю руки під ВР, подавати у відставку я не збираюся», - сказав В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що 27 квітня «робив усе, як того вимагає Регламент ВР».

Як повідомлялося, опозиція звинувачує В.ЛИТВИНА у порушенні ним процедурних норм при ухваленні у ВР рішення про ратифікації угоди щодо продовження терміну перебування на території України Чорноморського флоту Росії.