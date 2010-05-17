Янукович і Медведєв пишуть план на десять років наперед

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ вважають за необхідне розробити та прийняти міждержавну програму соціально-економічного і гуманітарного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час третього засідання Українсько-Російської Міждержавної комісії, що проходить у Києві під головуванням глав двох держав.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що така програма стане дієвим механізмом розвитку стратегічного співробітництва між двома державами, а також дозволить удосконалити міжнародно-правовий механізм реалізації положень «Великого договору» від 1997 року між Україною і Росією.

«Ми таку програму вже почали готувати. Вона у стадії розробки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Д.МЕДВЕДЄВ погодився з Президентом України.

«Це правильно. Плани необхідно готувати з певною перспективою», - зауважив президент РФ.