Голову Юлії Тимошенко оцінили у $50 тисяч (фото)
08:56, 02 березня 2007Політика
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Автор не хоче з нею розлучатися
|Фото УНІАН
- Цю скульптуру я зробив ще до подій на Майдані, - пояснює автор, натираючи бронзову косу екс-прем`єра спеціальною мастикою. - Тоді Юлія Тимошенко тільки ввійшла у свій новий образ. А голову цю я робив два роки.
За словами скульптора, у нього не виникало бажання презентувати цю роботу прототипу. Та і продавати її, каже, не збирається.
- Я кілька років тому займався паперовою скульптурою, - пояснює майстер. - А на бронзу перейшов зовсім недавно. Тому виставкових зразків у мене мало, ось я і вирішив залишити «Юлю» для своєї колекції. Мені за неї вже пропонували 50 тисяч доларів, але я відмовився.
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