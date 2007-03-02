Голову Юлії Тимошенко оцінили у $50 тисяч (фото)

Український дім на 11 днів віддав свої площі під свято скульптурної думки. Українські майстри - відомі і не дуже - виставили тут свої кращі роботи.Найоригінальнішою родзинкою виставки виявилася бронзова голова Юлії Тимошенко роботи Олександра Лідаговського під невибагливою назвою «Юля».

- Цю скульптуру я зробив ще до подій на Майдані, - пояснює автор, натираючи бронзову косу екс-прем`єра спеціальною мастикою. - Тоді Юлія Тимошенко тільки ввійшла у свій новий образ. А голову цю я робив два роки.

За словами скульптора, у нього не виникало бажання презентувати цю роботу прототипу. Та і продавати її, каже, не збирається.

- Я кілька років тому займався паперовою скульптурою, - пояснює майстер. - А на бронзу перейшов зовсім недавно. Тому виставкових зразків у мене мало, ось я і вирішив залишити «Юлю» для своєї колекції. Мені за неї вже пропонували 50 тисяч доларів, але я відмовився.

Обком