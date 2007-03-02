Тимошенко по Вашингтону возять з мигалками
12:33, 02 березня 2007Політика
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Лідер БЮТ поводиться як люблять американці
Юлію Тимошенко приймають у Сполучених Штатах як лідера опозиції. Хоча формально мало що відрізняється від того, як могли б приймати її в якості, приміром, керівника уряду. По місту кортеж з Тимошенко пересувається у супроводі поліцейських авто з мигалками, живе Тимошенко в легендарному готелі «Вілард», де пару місяців тому зупинявся чільний український прем’єр Віктор Янукович…
Тимошенко не розчаровує американську публіку. Вона впевнена та іронічна. «Все так, як люблять американці, - зауважив відомий в Україні соціолог Ілько Кучерів, який вже п’ятий місяць тусується у Вашингтоні на стажуванні – активна, впевнена в собі, але не агресивна»…
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