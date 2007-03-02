У МВС знайшли ще один незареєстрований комплекс для прослушки

За попередніми результатами комплексної ревізії фінансово-господарської діяльності Міністерства внутрішніх справ України в одному з підрозділів відомства було виявлено комплекс, який призначався для прослуховування розмов по мобільним телефонам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

За його словами, офіційно МВС придбало 9 таких комплексів, а після відповідного указу Президента України, який був виданий в листопаді 2005 року, в підпорядкування СБУ було передано 17.

За даними М.КУП’ЯНСЬКОГО, цей комплекс було виявлено в одному з підрозділів міністерства, який займається оперативно-розшуковою діяльністю.

Як зазначив заступник міністра, комплекс було виготовлено у 2003 році, зараз перевіряється як він використовувався і чому не був переданий після президентського указу.

За словами М.КУП’ЯНСЬКОГО, міністерством вже складено документи про передачу цього комплексу до СБУ.

Як повідомляв УНІАН, під час звіту у ВР 23 лютого міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявив про наявність значних фінансових порушень у використанні бюджетних коштів колишнім керівництвом МВС України.

Зокрема, за його словами, за результатами перевірки щодо наявності спеціальних комплексів для прослуховування “з’ясувалося, що МВС купило за рахунок державних коштів лише 10 таких комплексів, а до СБУ передано 17». На думку міністра, це свідчить про можливе використання інших джерел фінансування, а «звідси і можливість несанкціонованої закупівлі і використання цих комплексів, у тому числі і в інтересах окремих політичних сил».