У справі про яєчно-димове шоу в Раді «допити тривають щодня»

Для встановлення ступеня тяжкості завданих тілесних ушкоджень під час сутичок 27 квітня у парламенті прокуратура призначила судово-медичну еспертизу народному депутату Олесю ДОНІЮ.

Про це УНІАН повідомив прокурор міста Києва Юрій УДАРЦОВ.

"ДОНІЮ призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості завданих йому тілесних ушкоджень. І тільки після цього буде визначено: визнавати його потерпілим чи ні. Зараз у нього такого статусу ще немає", - сказал прокурор, додавши, що також аналогічні експертизи призначено і депутатам від інших політичних сил, які брали участь у сутичках у Верховній Раді і зазнали ушкоджень.

Крім того, Ю.УДАРЦОВ повідомив, що в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом тих подій, допитуються усі депутати, незалежно від політичної приналежності. "По цій кримінальній справі працює п’ять слідчих. Допити йдуть кожен день. Ми всіх допитуємо - і "регіоналів", і "бютівців", і нашоукраїнців", переваги нікому не надаємо", - сказав Ю.УДАРЦОВ.