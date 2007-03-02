Тимошенко у Вашингтоні оприлюднила план повалення Януковича

Стосовно внутрішніх проблем України риторика Тимошенко від часу її останніх закордонних вояжів змінилась кардинально. У листопаді в Брюсселі та Берліні, а потім у січні в Ізраїлі вона заспокоювала місцевий політичний бомонд аки малих дітей: нічого страшного, Янукович – це ненадовго, це загострення хвороби перед остаточним одужанням організму (України). Тепер вона каже: ще крок, ще два, і все, прощавай, українська демократіє. Конституційна реформа передала майже всю владу Януковичу, а решту він «відкушує» у Ющенка день за днем, так що завтра вже нічого не залишиться. Останнім часом, каже Тимошенко, настільки активізувалась «робота» з опозиційними депутатами в парламенті, настільки матеріально-вагомими є аргументи, що не сьогодні-завтра антикризова коаліція матиме конституційну більшість. Якщо ж Конституційний Суд визнає імперативний мандат не дуже демократичним інструментом, така більшість буде сформована вже за два тижні, прогнозує вона.

Месідж більш ніж зрозумілий. «Так далі жити не можна». Україні потрібні дострокові вибори, і демократичним силам під силу виграти їх. БЮТ набере найбільше голосів, прогнозує Тимошенко, «Наша Україна» теж «візьме своє», долучаться одна-дві нових політичних сили. Отже, більшість, в парламенті за демократичними силами буде. Справа за невеликим – Конституційний Суд має визнати уряд нелегітимним. За версією Тимошенко, підстави для цього є – призначені міністрами депутати вчасно не написали заяви про складення з себе повноважень. Відтак – їх призначення були незаконними, відтак – повноцінного уряду протягом визначених законом 60 днів сформовано не було.

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