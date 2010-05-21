У Азарова переконують, що Росії нічого не «здають»

Україна і Росія не укладали угоду про співпрацю в газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні у Верховній Раді України під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання про заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА про досягнуті домовленості між Україною та Росією про співпрацю в газовій сфері.

«В рамках контактів між відповідними урядовими структурами України та РФ ведеться обговорення питання про максимально ефективне використання ГТС, яку ніхто не збирається нікому передавати, в інтересах двох держав. Ніякої конкретної угоди на сьогоднішній день не існує», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Також міністр зазначив, що Україна не веде переговорів про об’єднання своєї газотранспортної системи з російською.

«Ні на міждержавному рівні, ні на міжвідомчому офіційному рівні переговори про об’єднання газотранспортної системи чи газових систем не ведуться», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що для України має важливе значення співробітництво з РФ у ядерній сфері. Зокрема, на його думку, створення спільного потужного ядерного центру дасть можливість Україні конкурувати на ринках третіх країн, зокрема у Туреччині, Китаї та Індії.

«Для того щоб створити збалансовану інтегровану систему, ведуться відповідні переговори. Але ніхто нічого нікому віддавати не збирається», - наголосив К.ГРИЩЕНКО, коментуючи заяви про те, що українська влада «здає» національні інтереси у ядерній галузі.