Мороз домовився з Ющенком про Одесу і Полтаву

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СПУ заявляє про свої кадрові апетити
СПУ наполягатиме на призначенні своїх представників на посади голів Одеської та Полтавської облдержадміністрацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший секретар політради Соцпартії Йосип ВІНСЬКИЙ в ефірі радіо «Ера».
За його словами, кожен представник виконавчої влади, обраний до парламенту, має визначитись зі своїм подальшим місцем роботи. «І рішення Василя ЦУШКА (голови Одеської ОДА), і рішення Степана БУЛЬБИ (голови Полтавської ОДА) полягає у тому, що вони мають бажання працювати народними депутатами», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.
Він додав, що В.ЦУШКО уже написав відповідну заяву, й у визначені законом строки це має також зробити і С.БУЛЬБА. «Ми (СПУ) підтримали їх вибір», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.
Він наголосив, що СПУ наполягатиме на тому, щоб на посади полтавського та одеського губернаторів були призначені інші представники СПУ. «У нас є кандидатури на ці посади», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ і додав, що є відповідна домовленість з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Кабінет міністрів своєю постановою рекомендував Президенту України звільнити В.ЦУШКА з посади голови Одеської облдержадміністрації і Степана БУЛЬБУ - з посади голови Полтавської облдержадміністрації у зв’язку з обранням до Верховної Ради.
В.ЦУШКО і С.БУЛЬБА балотувались до парламенту від СПУ, №12 та №11 у виборчому списку відповідно.