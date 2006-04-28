Мороз домовився з Ющенком про Одесу і Полтаву

СПУ наполягатиме на призначенні своїх представників на посади голів Одеської та Полтавської облдержадміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший секретар політради Соцпартії Йосип ВІНСЬКИЙ в ефірі радіо «Ера».

За його словами, кожен представник виконавчої влади, обраний до парламенту, має визначитись зі своїм подальшим місцем роботи. «І рішення Василя ЦУШКА (голови Одеської ОДА), і рішення Степана БУЛЬБИ (голови Полтавської ОДА) полягає у тому, що вони мають бажання працювати народними депутатами», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Він додав, що В.ЦУШКО уже написав відповідну заяву, й у визначені законом строки це має також зробити і С.БУЛЬБА. «Ми (СПУ) підтримали їх вибір», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Він наголосив, що СПУ наполягатиме на тому, щоб на посади полтавського та одеського губернаторів були призначені інші представники СПУ. «У нас є кандидатури на ці посади», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ і додав, що є відповідна домовленість з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Кабінет міністрів своєю постановою рекомендував Президенту України звільнити В.ЦУШКА з посади голови Одеської облдержадміністрації і Степана БУЛЬБУ - з посади голови Полтавської облдержадміністрації у зв’язку з обранням до Верховної Ради.

В.ЦУШКО і С.БУЛЬБА балотувались до парламенту від СПУ, №12 та №11 у виборчому списку відповідно.