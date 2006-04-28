Нових депутатів заселять в комірчини

Іногородніх депутатів поселять до готелю "Київ".

У номерах площею 13,5 метрів немає ні кондиціонера, ні міні-бару. Зате там є телефон, супутникове телебачення і холодильник.

А коштують такі номери для "простих смертних" 420 гривень на добу. Немає сумніву, що в таких "спартанських" умовах житимуть небагато з новообраних депутатів, та і ті, які будуть - залишаться там ненадовго. Згідно із законом депутатам належить видати житлоплощу або компенсацію на її придбання.

Газета "Сьогодні"