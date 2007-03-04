ЄС з Україною почнуть переговори про нову Угоду

Офіційні переговори Європейського Союзу (ЄС) з Україною щодо нової Угоди між Україною і ЄС розпочнуться завтра, 5 березня, в Брюсселі. Очікується, що комісар ЄС з питань зовнішніх відносин і Європейської політики сусідства (ЄПС) Беніта Ферреро-Вальднер проведе зустріч із заступником міністра закордонних справ України Андрієм Веселовським.

Нагадаємо, що 22 лютого ц.р. парламент прийняв постанову про заяву Верховної ради України "Про початок переговорів між Україною і Європейським Союзом про укладення нового базового договору". Як відомо, в лютому 2008 р. закінчується перший десятирічний термін дії Угоди про партнерство і співпрацю між Україною і ЄС. У цьому ж році завершується трирічний термін дії Плану дій Україна - ЄС.

22 січня 2006 р. Рада міністрів закордонних справ ЄС затвердила мандат Єврокомісії на переговори з Україною щодо нової посиленої угоди. У документі не передбачається відображення в новій угоді перспективи членства України в ЄС, проте і не заперечується можливість її приєднання.

6 лютого ц.р. в Києві відбулося засідання Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ, на якому було оголошено про те, що переговори офіційно почнуться 5 березня.

РБК-Україна