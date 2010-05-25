Львівська облрада офіційно зреклася слів "Велика Вітчизняна"

Сьогодні Львівська обласна рада ухвалила рішення «Про відзначення Днів пам’яті жертв Другої світової війни», відповідно до якого вирішено не вживати термін «Велика Вітчизняна війна» як такий, що не відповідає українській історичній реалії.

За це рішення проголосували 62 депутати обласної ради, повідомив УНІАН заступник голови ВО «Свобода», депутат Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ, який доповідав на засіданні сесії з цього питання.

Відповідно до цього рішення облради, 8-9 травня на Львівщині відзначатимуть Дні пам’яті жертв Другої світової війни.

Як зазначив О.ПАНЬКЕВИЧ, Львівська облрада ухвалила доручити Львівській облдержадміністрації розробити та затвердити заходи з відзначення цих днів, передбачивши поминальні та скорботні заходи з вшанування українців, «які стали жертвами німецько-фашистського і московсько-комуністичного тоталітарних режимів».

Також облрада ухвалила не вживати термін «Велика Вітчизняна війна» як такий, що не відповідає українській історичній реальності, а також передбачити заходи з висвітлення повної та об‘єктивної історії збройного національно-визвольного руху українців у 40-50-х роках XX ст. та вшанування учасників руху під час відзначення Днів пам‘яті жертв Другої світової війни.

За словами О.ПАНЬКЕВИЧА, окремим пунктом даного рішення зазначається, що депутати Львівської обласної ради звернуться до Генпрокуратури України з проханням вжити дієвих заходів з недопущення використання прапорів і символіки неіснуючої країни СРСР та інших тоталітарних держав та звернуться до обласних рад України з пропозицією прийняти аналогічні рішення.