БЮТ змагається з Регіонами за крісло

Депутати Полтавської обласної ради висунули дві кандидатури на посаду голови ради: Олександра УДОВІЧЕНКА (Партія регіонів) і Володимира МАРЧЕНКА (БЮТ).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час першої сесії новообраної Полтавської обласної ради п’ятого скликання керівники тих політичних сил, які набрали найбільший відсоток голосів на виборах до облради - БЮТ, блок «Наша Україна», СПУ, які 12 квітня підписали меморандум про створення коаліції, - висунули кандидатуру колишнього заступника голови облради В.МАРЧЕНКА на посаду голови Полтавської облради.

У свою чергу, представники фракції Партії регіонів запропонували кандидатуру голови фракції Партії регіонів в обласній раді, керівника регіонального управління «ПриватБанку» О.УДОВІЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, на виборах депутатів Полтавської обласної ради за БЮТ проголосувало 21,4% виборців, за блок «Наша Україна» - 10,97%, за СПУ – 10,62%, за Партію регіонів – 14,79%, за КПУ – 5,04% і за Народний блок Литвина – 3,28%.