Литвин: влада зациклилася на перетягуванні повноважень

Екс-голова Верховної Ради України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН виступає за проведення дострокових парламентських виборів.

Про це він заявив у інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (№38 від 5.03.2007 р.).

Зокрема, відповідаючи на питання, чи є він прихильником дострокових виборів, В.ЛИТВИН заявив: «Звичайно!». За його словами, сьогодні влада не відображає настроїв людей, вона «зациклилася» на перетягуванні повноважень, а також – не має чіткої програми дій. Також В.ЛИТВИН стверджує, що на минулих парламентських виборах «підрахунок 10-12% бюлетенів було сфальсифіковано».