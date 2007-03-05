Відбудеться прес-конференція співдоповідачів Комітету ПАРЄ

Завтра, 6 березня, о 14-00 у приміщенні Верховної Ради України (вул. Грушевського, 18/2, к. 12) відбудеться прес-конференція співдоповідачів Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов’язків та зобов’язань державами-членами Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН та Ренате ВОЛЬВЕНД. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВР. Вхід - за картками акредитації.

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