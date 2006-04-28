Борис Тарасюк оприлюднив декларацію про доходи

Міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК отримав за 2005 рік 171 тисячу 45 гривень 79 копійок сукупного доходу.

Про це йдеться у декларації про доходи Б.ТАРАСЮКА у 2005 році, яка опублікована сьогодні у газеті “Урядовий кур’ер”.

Б.ТАРАСЮК також має у спільній власності квартиру загальною площею 254,8 кв.м, земельну ділянку площею 690 кв.м, садовий будинок площею 48 кв.м.

Міністр закордонних справ не має зобов’язань фінансового характеру, в тому числі за кордоном. На рахунку у вітчизняному банку Б.ТАРАСЮК тримає 7 тисяч 310 гривень 54 копійки.

Син Б.ТАРАСЮКА Олег має у власності квартиру площею 60 кв.м, а інші члени сім’і не мають доходів, цінних паперів, нерухомого та цінного рухомого майна і вкладів у банках.

Зазначені відомості подано на підставі декларації, заповненої та поданої в установленому порядку за місцем роботи.