Завтра під Адміністрацією Президента влаштують “похорон демократії”

Завтра біля Адміністрації Президента України відбудеться акція “Похорон демократії”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив координатор об’єднання громадських організацій «Праве діло» Олег ВІТОВИЧ.

Зокрема, за його словами, завтра о десятій годині ранку на вулиці Банковій біля Адміністрації Президента стартує всеукраїнська акція протесту проти порушень трьох свобод: свободи слова, свободи мирних зборів, свободи політичних поглядів та переконань.

О.ВІТОЧИЧ повідомив, що під час акції відбудеться невеличке театралізоване дійство “Похорон демократії - похорон трьох свобод”. Після акції протесту та “похорону” колона протестувальників вирушить до Міністерства внутрішніх справ, де протягом 10-15 хвилин проведе пікетування МВС з єдиною вимогою – відставка керівника відомства Анатолія МОГИЛЬОВА.

“Це людина (міністр – УНІАН), яка розпалювала міжнаціональну ворожнечу в Криму, згадайте також заяви А.МОГИЛЬОВА про його мрію збудувати на околиці Києва резервацію для опозиції...”, - наголосив О.ВІТОВИЧ.

Він повідомив, що після пікетування МВС учасники акції вирушать до Будинку уряду, де також вимагатимуть відставки міністра внутрішніх справ.

Користуючись нагодою, О.ВІТОВИЧ попросив журналістів та медіа-профспілки підготувати звернення до уряду з конкретними пропозиціями та вимогами, які б Кабмін міг врахувати у своїй подальшій роботі.

“Я закликаю поставитись до цього серйозно, щоб ми не просто завершили акцію протесту під Кабінетом міністрів гнівними звинуваченнями, але й передали їм певні документи, які можна буде надалі використовувати в роботі”, - наголосив він.

О.ВІТОВИЧ зауважив, що проведення акції “Похорон демократії” ініціюють громадські організації, які об’єднані в організацію “Праве діло”, але вони сподіваються, що до неї долучаться представники студентських організацій, журналісти.

При цьому О.ВІТОВИЧ зазначив, що журналістів ця акція стосується найбільше, тому що зараз в Україні швидкими темпами відбувається згортання свободи слова.

Член правління Інституту «Республіка», член правління Української гельсінської спілки з прав людини Володимир ЧЕМЕРИС заявив, що на сьогодні в Україні фактично не виконується 39 стаття Конституції України, яка гарантує право громадян на мирні збори. Для прикладу він повідомив, що сьогодні співробітники міліції затримали активісток організації FEMEN, які проводили не заборонену судом акцію біля Посольства Росії в Україні. Ця акція проводилась на підтримку російській акції “Против мигалок”, (учасники якої перешкоджають руху транспорту зі спецзасобами, надівши на голову синє відро – УНІАН). За словами В.ЧЕМЕРИСА, при затримані активісток FEMEN міліція посилалась навіть не на закон, а на те, що ця акція може зашкодити дружнім дипломатичним відносинам України та Росії.

Нагадуючи про попередні факти затримань учасників мирних зборів, В.ЧЕМЕРИС також зауважив, що у червні парламент може ухвалити закон про мирні акції, який ще більше погіршить ситуацію, оскільки, за неофіційною інформацією, згідно зі законопроектом, про намір провести акцію потрібно буде попереджати владу за чотири дні до її проведення.