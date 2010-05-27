Яценюк не здивується, якщо місцеві вибори влада відмінить взагалі

Лідер політичної партії «Фронт змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за повну деполітизацію місцевих органів влади з огляду майбутніх виборів до місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Дніпропетровську.

«Депутат місцевої ради не повинен бути політиком, він має займатися конкретними проблемами населення на території, де він обраний», - наголосив народний депутат.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, для того щоб вибори для місцевих рад відбулися нинішньої осені, необхідно в обов’язковому порядку завершити процес внесення змін до Конституції України.

За словами лідера партії «Фронт змін», також необхідно внести зміни до законодавства про місцеві вибори.

«Щоб на наступних виборах не вийшло так, що 30% депутатів місцевих рад не мали жодного відношення до територій, на яких вони будуть депутатами. На жаль, таке є зараз», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, для проведення виборів до місцевих рад також слід внести зміни до закону про державний бюджет на 2010 рік, а після цього визначити дату виборів. А.ЯЦЕНЮК заявив, що його не здивує, якщо при нинішній «демократичній» владі вибори до місцевих рад взагалі скасують.