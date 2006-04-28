На травневі свята буде тепло

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Вітер переважно східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних областях та на півдні Криму 5-10° тепла, на решті території 1-6° тепла, на грунті, а на Лівобережжі місцями і в повітрі заморозки 0-4°; вдень в Україні 11-16°, на крайньому заході 18-23°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 30 квітня - 1 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних областях та на півдні Криму 3-8° тепла, на решті території 1-6° тепла, на поверхні грунту, на Лівобережжі місцями і у повітрі заморозки 0-4°; вдень 13-18° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 20°, у східній частині 10-15°.

2-3 травня - без опадів. Температура вночі 3-8° тепла (2 травня на Лівобережжі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°); вдень температура суттєво не зміниться.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°; по області вночі 1-6° тепла, на грунті заморозки 0-4°, вдень 11-16° тепла.

30 квітня - 1 травня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту (1 травня місцями) заморозки 0-4°; вдень 13-18° тепла.

2-3 травня - без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.