Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що декілька народних депутатів написали заяви про входження до складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Відповідаючи на запитання лідера фракції Блоку Литвина Ігоря ШАРОВА, чи відповідає дійсності інформація про те, що народний депутат Юрій ГРИМЧАК написав заяву про входження до коаліції, В.ЛИТВИН зазначив, що на сьогодні є «3-4 заяви про входження до коаліції».

«Але прізвищ народних депутатів на цей момент я не знаю», - додав він.

На репліку із залу, чому він приховує прізвища депутатів, які хочуть увійти до складу коаліції, В.ЛИТВИН відповів: «Це не таємниця».

Він додав, що оголошення про входження народних депутатів до коаліції буде зроблено на засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України передала до ВР подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Ю.ГРИМЧАКА, який входить до фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, а також Андрія ПАРУБІЯ (фракція НУ-НС), яких звинувачують у незаконному впливі на голову Верховної Ради і народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов`язків, скоєного особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України).

Довідка УНІАН. 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер В.ЛИТВИН, кидали яйця.

Прокуратура Києва після цього порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого групою окремих народних депутатів України.