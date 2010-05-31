Литвин: швидко котенята народжуються, але вони народжуються сліпими

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що у мовному питання не треба поспішати, щоб не розколювати країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Швидко котенята народжуються, але вони народжуються сліпими. В цьому питанні, надзвичайно чутливому, треба поспішати дуже повільно, оскільки це та проблема, яка може знову слугувати лінією розколу», - сказав В.ЛИТВИН.

Він порадив народним депутатам вивчити чинне законодавство у мовному питанні і подивитись, як воно реалізується.

«Як співвідносяться напрацювання, про які ми читаємо сьогодні в інформаційних повідомленнях, із Конституцією України і з тою ж Хартією (Європейська хартія регіональних мов - УНІАН), на яку так люблять посилатися. Я думаю, що на сьогоднішній день у Верховної Ради України, у Кабінету міністрів, у Президента настільки багато відповідальних завдань, що нам варто було б зосередитись на тому, щоб вдихнути життя в країну», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з делегацією Міжнародної ради російських співвітчизників пообіцяв прийняття у ВР законів, завдяки яким російська мова “займе належне місце у житті суспільства”.

“Ми зробимо все, щоб громадяни України різних національностей жили комфортно у власній державі”, - сказав, зокрема, глава держави.

"Ми уже підготували низку законопроектів, що будуть послідовно внесені на розгляд Верховної Ради. Після їх прийняття російська мова, яка є рідною для багатьох громадян України, займе належне місце у житті нашого суспільства", - сказав він.