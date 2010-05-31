Янукович доручив гідно відзначити річницю Конституції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив гідно відзначити 14-ту річницю Конституції.

Про це йдеться в указі В.ЯНУКОВИЧА від 31 травня, текст якого розміщено на сайті глави держави.

З метою гідного відзначення у 2010 році 14-ї річниці Конституції України, враховуючи її доленосне значення у розбудові держави та консолідуючу роль у розвитку в Україні громадянського суспільства, глава держави доручив Кабінету міністрів та іншим виконавчим органам влади забезпечити проведення заходів із підготовки та відзначення 14-ї річниці Конституції України.

Зокрема, планується проведення урочистостей за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних, громадських організацій, політичних партій, народних депутатів, діячів науки та культури; організація та проведення у закладах культури, військових частинах, закладах для дітей та молоді просвітницьких тематичних заходів, спрямованих на формування правової культури, поваги до Основного закону держави, отримання знань про свої конституційні права, свободи та обов`язки, знань з історії становлення та розвитку вітчизняного конституційного права, його ролі в українському державотворенні та діяльності видатних правників у цій сфері; проведення тематичних науково-практичних конференцій та круглих столів; організація виставок фото- та архівних документів, що ілюструють процес прийняття Конституції України, історію національного законотворення; вирішення нагальних соціальних питань.

Також Кабінету міністрів поставлено завдання підготувати і внести у тримісячний строк пропозиції щодо підготовки та відзначення у 2011 році 15-ї річниці Конституції України.

Міністерству закордонних справ доручено забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів з нагоди 14-ї річниці Конституції із залученням до участі в них представників української громадськості за кордоном.

Державному комітету телебачення та радіомовлення доручено забезпечити показ тематичних теле- та радіопередач, широке висвітлення заходів із підготовки та відзначення 14-ї річниці Конституції України.