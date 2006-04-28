У Києві затримано групу рекетирів

У Києві працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали злочинну групу, яка вимагала від підприємця 500 тис. доларів США.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, до складу групи входили мешканці столиці та Київської області.

Встановлено, що організатор групи, житель м.Києва, замовив менеджеру товариства з обмеженою відповідальністю скоїти викрадення заступника директора іншого ТОВ з метою подальшого вимагання у підприємця 500 тис. доларів США неіснуючого боргу.

До скоєння викрадення було залучено інших учасників злочинної групи, які наприкінці березня під загрозою насильства, використовуючи наручники та погрожуючи пістолетом, вивезли заручника до одного з сіл у Фастівському районі та утримували його в приватному будинку. Через три доби підприємця звільнили для збору необхідної суми, натомість взяли в заручники його батька, якого звільнили лише після виплати їм 34 тис. доларів США.

Наразі п’ятьох учасників злочину затримано.

Слідчими органами Головного управління МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ст. 189 ч. 4 Кримінального кодексу України (вимагання в особливо великих розмірах вчинене організованою групою).