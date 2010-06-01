У Литвина обговорили звільнення міністра за "втрату зв'язку з партією"

Сьогодні члени фракції Блоку Литвина обговорювали можливість відкликання Віктора БОЙКА з посади міністра охорони навколишнього природного середовища України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив лідер фракції Ігор ШАРОВ.

Він зазначив, що дане питання обговорювалося на засіданні фракції, але остаточне рішення не ухвалено.

І.ШАРОВ повідомив, що В.БОЙКО не з’явився на засідання фракції, оскільки офіційно перебуває на лікарняному. Він зазначив, що депутати ще раз запросять міністра на засідання фракції.

Відповідаючи на запитання, з яких причин депутати порушують питання про відкликання В.БОЙКА з посади міністра екології, І.ШАРОВ сказав: «Він член партії, але втратив зв’язок із партією». Крім того, за його словами, «є й інші нюанси, зокрема, і виробничі».

Як повідомлялося, В.БОЙКО був призначений міністром охорони навколишнього природного середовища України за квотою фракції Блоку Литвина.