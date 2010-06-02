У Кремлі Медведєв зустрівся з головами конституційних судів України та РФ

У Кремлі пройшла зустріч Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА й голів Конституційних судів України та Росії Андрія СТРИЖАКА і Валерія ЗОРЬКІНА.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, перед початком зустрічі Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що від рішень Конституційного суду залежить не лише конституційний правопорядок, але, часто, й розвиток держав.

«Конституційний суд висловлюється з найгостріших проблем, які стосуються відносин між нашими державами, і цілий ряд рішень останнім часом були пов`язані саме з цим. Від збалансованості, чіткості, точності формулювань Конституційного суду залежить майбутнє наших відносин», - підкреслив Президент Росії.