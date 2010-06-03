У Литвина нагадують регіоналам, завдяки кому вони при владі

Керівництво Народної партії заявляє, що останнім часом набуває масового характеру тиск на їх однопартійців з боку представників партії влади на місцях.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Політвиконкому Народної партії.

“Мета цього тиску є очевидною і фактично не приховується: примусити наших однопартійців залишити лави своєї партії і перейти до Партії регіонів”, - підкреслюється в заяві.

За словами її авторів, “аргументи до такого спонукання прості до примітивізму – звільнення з посади або призначення на більш високі посади”.

“Зайве зауважувати, що така практика є неприйнятною взагалі і, зокрема, стосовно партнерів, значною мірою завдячуючи яким виконавча влада й була здобута”, - наголошується у заяві Народної партії, народні депутати від якої є членами парламентської коаліції, створеної разом з ПР.

“Це суперечить і елементарним принципам демократії, про відданість яким неодноразово заявляли керівники партії влади”, - додали “народники”.

Нарешті, за їх словами, можливість у такий спосіб зміцнювати свою політичну силу за рахунок іншої є ілюзорною, абсолютно оманливою і до справжнього позитиву ніколи не призводить.

“Прагнення місцевих князьків монополізувати не тільки адміністративну, але й політичну владу контрпродуктивне, адже шляхом залякування заганяти людей до будь-якої партії - у кінцевому рахунку лише шкодитиме цій партії”, - підкреслюється в заяві.

Народна партія очікує на адекватну реакцію щодо її позиції і сподівається, що “подібна практика утисків членів нашої партії дістане відповідну оцінку з боку керівництва Партії регіонів”.