Тимошенко: за вступ у коаліцію дають $1 мільйон одразу і 25 тис. – щомісяця

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що всі депутати, які не перереєструвалися у фракції БЮТ, будуть позбавлені депутатських мандатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми будемо проводити цю перереєстрацію і ми будемо добиватися того, щоб наша фракція мала можливість потім позбавити всіх, хто залишається за межами фракції, мандатів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, саме зараз усі депутати, які пройшли до парламенту за списками БЮТ, перевіряються на ідеологічну та моральну стійкість.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що деякі депутати від БЮТ вимушені були увійти до коаліції через залежність від влади, оскільки бізнесу, яким вони володіють, не повертають, згідно із законом, ПДВ. Інші, за її словами, переходять до коаліції за гроші.

«За входження у коаліцію віддають мільйон доларів одразу, і потім 25 тисяч – щомісяця. Всі депутати ці ставки знають», - зазначила вона.

Водночас, лідер БЮТ не впевнена, що позбавлення депутатських мандатів можна буде здійснити дуже швидко. «Можливо, ми це не зробимо сьогодні, коли такий потужний тиск владою здійснюється на суди, на Центральну виборчу комісію, на Верховну Раду, але завжди залишиться право у нас скористатися тією статтею Конституції, яка передбачає, що невходження у фракцію позбавляє депутата мандата. Якщо при перереєстрації депутати не увійдуть до складу фракції, значить, вони мають всі конституційні підстави позбавлятися мандатів», - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.